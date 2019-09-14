台索邦交 蔡英文：盡全力溝通

2019-09-14 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島近期計畫與我國斷交，轉而與中國建交，甚至安排在中國10月1日國慶日前完成建交程序，總統蔡英文今（14）表示，會盡全力與索羅門群島的各方溝通，而台索關係也將牽動整個印太地區，因此會努力鞏固邦交，並持續與邦交國互相幫助，善盡我們促進區域和平與穩定的責任。

蔡英文今日說明，台灣與索羅門群島有很長的邦誼，這段時間以來，雙方有很多合作計畫也很密切，雖然現在面臨挑戰，但我們還是盡全力跟索羅門群島的各方溝通，而台灣與索羅門群島的外交關係也會牽動整個印太地區，所以這個地區的民主國家都很關注這件事情，因此我們還是會持續努力，鞏固我們跟索羅門群島的外交關係。

蔡英文昨（14）日也針對與索羅門群島的邦誼指出，我們對邦交國都是真心誠意地相待，對邦交國在經濟發展上，或在人民健康照顧上都盡心盡力的協助他們，邦交國在國際上也同樣會替我們發聲。

索羅門群島昨日召開內閣會議，依「跨黨派小組報告」討論是否與我國斷交，轉而與中國建交，外交部昨日澄清，跨黨派小組報告嚴重扭曲事實，呼籲索國勿以一篇假報告決定重大外交政策。對於外傳中國將以5億美元金援換取索國外交轉向一事，外交部則解釋，中國的承諾華而不實，最後可能造成索國主權流失或債留子孫。

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