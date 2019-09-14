遲了1小時！ 韓國瑜紫雲巖博感情 稱自己是清水一份子

2019-09-14 22:03

〔記者歐素美／台中報導〕韓國瑜原訂今天晚上7點21分到清水紫雲巖，結果遲到了1小時2分鐘才到，仍吸引數百支持者到場等候，高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」；韓國瑜和清水鄉親博感情，強調他的父母來台第一站就在清水租房子住，他也算清水一份子，呼籲鄉親以明年的選票掌握自己的命運、改變未來。

韓國瑜到清水紫雲巖，台中市紅黑派大老，台中市議長張清照、前議長張清堂、前台中縣議長林敏霖、前國策顧問廖了以、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、前台北縣長周錫瑋及台中市第七選區立委參選人莊子富及其父親莊文平等皆到場。

韓國瑜表示，紫雲巖是全台最大觀音廟，他從5歲就開始拜觀音，拜了50多年，媽媽是虔誠佛教徒，爸爸是無神論，什麼宗教都不信，直到85歲才告訴他「兒子，世界上有神喔」！這是父親跟他講的最後一句話，一週後即去世。

韓國瑜說，「我們都有宗教信仰，內心是有依靠的，所以絕對不敢亂來。人民把選票給政治人物，是期待政治人物好好來打拚、好好來做事情。」

韓國瑜說，民進黨執政三年半，我摸著良心講，如果今天台灣百業興旺，兩岸和平，國際生存空間愈來愈好，大家過得很快樂，我也想投你蔡英文一票呀，但這三年半民進黨拿了總統，立法院過半，到底幫台灣人民帶來什麼樣日子？

韓國瑜指出，現在我們的情況實在是辛苦得受不了，各行各業大家都「驚」（害怕），農漁民、軍公教、大企業、中小企業、服務業大家都在那裡「驚」。台灣人既善良又勤勞，我們有全世界第四大的外匯存底4千多億美金，銀行有38兆新台幣，結果今天整個台灣完全走不出去，我們愈過愈辛苦，人民覺得前途愈來愈暗淡，從事政治不應讓台灣人民有這麼害怕窩嚢的感覺，明年1月11日是我們唯一的一次機會，也是最後及最好的機會，就是這張神聖的選票。

韓國瑜說，當初他的父母來台第一站就在清水租屋居住，他也算清水的一份子，拜託鄉親掌握自己的命運、改變未來，為自己及下一代開創更美好的未來，一起支持台中市子弟立委顏寬恒、莊子富，總統支持韓國瑜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法