勿再罷凌攻擊！韓家軍五虎將籲韓粉「正能量」拉票

2019-09-14 20:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕崇拜國民黨總統參選人的韓粉，不但以「韓粉出征，寸草不生」自傲，且肆意攻擊霸凌他人之舉，更是眾所皆知，例如到日本學者臉書辱罵與攻擊天下雜誌，不過，自稱韓家軍五虎將的五位韓粉，今天傍晚於中市梧棲區浩天宮參拜之前，向在場韓粉呼籲，要用正能量幫韓國瑜拉票，現在是誰要選，全部不管他（指郭台銘）全部當作是1450（網軍），不要批評別人，改用正能量幫韓國瑜拉票。

上述韓家軍五虎將，是因積極支持韓國瑜而廣受媒體披露，或網路直播而知名，他們是貼紙哥、杏仁哥、陳清茂、文山伯跟強強滾，他們改在韓國瑜之前，抵達韓國瑜參拜台中宮廟行程之一的梧棲浩天宮，並上台發表意見。

貼紙哥說，民進黨抹黑韓國瑜，讓民眾受不了，大家要用熱情送韓國瑜到總統府，杏仁哥則說，要用正能量幫韓國瑜拉票，拉票之前，先不用說民進黨的好壞，要幫韓國瑜拉不願出來投票的人，拉對政治不瞭解、拉中間選民，拉對政治沒興趣的人，先用正能量培養（互動），說韓國瑜的好處，說韓國瑜做了些什麼，距離投票還有一段時間，用正能量慢慢培養拉票。

文山伯則呼籲韓粉，最近這段時間，誰要總統（指郭台銘），都不用理會，全部當成「1450」（網軍），不要批評別人，不要讓中華民國負擔，把中華民國與韓國瑜的未來講給別人聽就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法