韓國瑜大遲到 90歲輪椅阿嬤苦曬40分鐘想握手被閃過…

2019-09-14 19:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕韓國瑜遲到成性，今天到台中造勢連跑21座宮廟，果然除了1、2場準時，其到都遲到，下午到慈濟宮參拜也遲到近半個小時，90歲阿嬤想與他握手，坐著輪椅早早到場，頂著炎日流汗苦等，競選團隊也說會安排好，不料韓國瑜大遲到，又忙著與韓粉握手，動線大亂，根本沒看到老阿嬤，徑自參拜、致辭，不到20分鐘就快閃走入，留下失望、錯愕的老阿嬤。

韓國瑜遲到出名，競選造勢活動遲到，身強體壯的韓粉能等，卻沒想到另一群老弱婦孺支持者，韓國瑜趕第12場宮廟參拜豐原慈濟宮時，90歲阿嬤及另名中年婦人都早早到場等候，希望能與韓握手，原定下午3點06分應到，2人分別在2點多就從家裡推著輪椅到場等候，阿嬤擠在戶外人群中，汗水直流，被人問起關心，她才說：「足熱ㄟ！」

但是韓國瑜大遲到，中年輪椅婦人熱得受不了，決定放棄，由家人推著輪離開，只剩老阿嬤耐心等候，不少韓粉看了不忍，不斷上前關心她的身體狀況，阿嬤仍堅持留下來，現場管制人員也保證已排好動線，會讓阿嬤握到手，不料韓國瑜過了3點半才到場，哪裡人潮大聲，就往哪裡去握手，動線大亂，管制人員也未引導，當然也沒看到坐輪椅的老阿嬤，最後韓國瑜拜完廟、簡單致辭後就快閃離開。

現場除了老人家，還有兒童、幼兒，2、3歲幼兒也在現場苦等，國小學童被擠在人群，相當辛苦。

有些韓粉為了表現支持，全身國旗裝，用紅白藍色打造亮片華麗裝，吸引注意，也有韓粉利用等待時間打卡、合影，也有韓粉心疼韓趕場，幫忙緩頰說，韓國瑜沒有遲到那麼久。

韓國瑜參拜的慈濟宮就在知名的豐原廟口夜市旁，平日交通就很擁擠，為了維持交通而封鎖機車道，更加阻塞，也因為他遲到半小時，交管延長，經過的駕駛、逛街人潮抱怨不已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法