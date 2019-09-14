傳海地恐成下一斷交國 外交部澄清邦誼穩固

2019-09-14 17:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕明年大選腳步逼近，台灣友邦再度成為中國藉以施壓影響大選的目標。「南華早報」報導，我加勒比海友邦海地是繼索羅門後，中國瞄準的下一目標，報導並引述中國海地貿易發展辦事處常駐代表王向陽說法，稱只要海地堅持一中原則，中國便願建交。外交部今對此鄭重澄清，我國與海地邦誼穩固，關係友好，各項合作計畫均順利推動中。

南華早報今以「孤立台灣 海地成北京下一目標」為題，報導中國正對海地釋出訊息，強調中國願加強與海地各方面的合作，並提供無息貸款、優惠貸款等援助，只要海地堅持一中原則，中國便願與其建交。桃園市議員王浩宇並在臉書上宣傳相關訊息。

對此外交部今鄭重澄清表示，我國與海地邦誼穩固，關係友好，各項合作計畫均順利推動中。我國在海地執行的合作計畫成果深獲各界的肯定，海地高層也多次重申樂願深化與臺灣的邦交關係，並將持續支持我國各項國際參與。

外交部說，經查證，中國駐海地商辦處代表王向陽9月3日曾在海地媒體發表類似的不實言論，企圖混淆國際視聽；外交部並說，若桃園市議員王浩宇對我國與友邦關係等外交議題有疑問，歡迎先聯繫外交部進行查證。

外交部強調，外交部及我駐海地大使館將秉持「踏實外交、互惠互助」原則，在臺海兩國友好關係的基礎上，持續協助海地推動各項有助國計民生的合作計畫。中華民國臺灣是以實際行動，而非華而不實的謊言，踏實地執行各項合作計畫，直接、具體嘉惠海國人民。

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