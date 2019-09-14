韓國瑜到潭水亭造勢 中市副市長楊瓊瓔喊團結

2019-09-14 15:45

〔記者歐素美／台中報導〕「韓國瑜凍蒜！」高雄市長韓國瑜原訂今天下午1點56分抵潭子區潭水亭觀音廟，結果2點14分才到，遲到18分鐘，仍然受到支持者熱烈歡迎。他表示，這3年半以來，台灣人受夠了民進黨執政，既無能又無德，呼籲支持者用選票改變台灣，讓台灣安全、人民有錢，總統贏，立法委員全壘打！

韓國瑜今天尚未抵達潭水亭，許多販售國旗衣、帽及韓國瑜人偶的攤位即先搶到廟內外設攤，國民黨也到該廟前廣場進行反鳥籠公投連署，台中市副市長楊瓊瓔、立委沈智慧、江啟臣、顏寬恒、前台北縣長周錫瑋及台中市議員賴朝國也到現場陪同，廟前擠滿數百位支持者，高喊「韓國瑜，凍蒜」！

韓國瑜先以心經表示，所有的魔境幻境，妖魔鬼怪，我們心都不會亂，因觀世音菩薩保佑著我們，大慈大悲。這3年半以來，台灣人受夠了民進黨執政，既無能又無德，受不了了，2020年拜託大家集中全部選票，讓台中市立委候選人全壘打，2020年用手上神聖的選票，改變台灣人的命運，再也不要現在「台灣危險、人民貧窮，用選票改變，變成台灣安全人民有錢，好不好？總統贏，立法委員全壘打」。

台中市副市長楊瓊瓔則表示，韓國瑜上下車時褲頭拉著拉著（形容其為台灣四處奔走消瘦），用實際行動希望國家安全，人民有錢，這就是中國國黨唯一提名的韓國瑜，我們要全力團結，讓韓國瑜當總統，台灣安全、人民有錢，用實際步及行動愛台灣。

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