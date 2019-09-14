媒體質疑「國艦國造」延宕 海軍：勿誤導大眾視聽

2019-09-14 13:34

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國時報今以「國艦國造多波折」為題，報導慶富案打亂獵雷艦交艦時程，中科院研發的國造巡防艦也進度落後，影響海軍戰力銜接。對此，海軍司令部今強調，獵雷艦案已進入司法程序，籲請媒體避免錯誤報導影響社會大眾視聽，而新一代巡防艦的發展過程，可能受技術限制、輸出許可或物料來源等因素而延宕，但中科院已盡力克服。

海軍司令部今指出，「國艦國造」政策為國家重要產業發展政策，軍方目前執行的造艦規劃，計有潛艦國造、快速布雷艇、兩棲船塢運輸艦、沱江後續艦正在建造中，未來還將持續執行新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、微型飛彈突擊艇等，另海巡署亦在進行600噸等各型艦艇造艦規劃。

海軍表示，「國艦國造」政策的執行，能帶動國內造船與科技產業，促進經濟發展並增加國人就業人數，達到國防安全與經濟發展、擴大內需之雙贏目標，同時也能在國際上提升國家競爭力，絕對是福國利民的正確政策，籲請國人支持。

對於媒體質疑中科院研發延宕，海軍表示，造艦案預算的編列，是依據敵情威脅、作戰需求，國防預算額度與戰力優先等級等條件訂定，新一代巡防艦發展過程中可能會受技術限制、輸出許可或物料來源等因素影響，可能延宕是無法避免，但中科院在這方面已盡力克服。

對於媒體報導提及獵雷艦案，海軍則強調，目前獵雷艦案已進入司法程序，籲請媒體善盡社會公器責任，審慎查證，避免錯誤報導，影響社會大眾視聽。

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