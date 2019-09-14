新北兒童水樂園被批「替陳明義搶票」 陳：其他民代也受邀

2019-09-14 13:25

〔記者周湘芸／新北報導〕已在今年8月結束的新北市兒童水樂園，提供民眾暑假消暑，由教育局和區公所主辦，新北市第4選區國民黨立委提名人、市議員陳明義創立的台灣幸福基金會協辦，但有地方人士批評，今年已取消議員配合款，教育局不但仍提供148萬元經費，首場活動更只邀請陳明義一人到場，質疑「根本替他搶票。」對此，陳明義駁斥說，活動日每位議員都有邀請，並非個人活動。

新北市兒童水樂園活動邁入第3年，今年8月在新莊和五股連辦12場活動，每場次開放500人進場。地方人士指出，既然今年已取消議員配合款，為何教育局還撥新莊區98萬元、五股區50萬元經費舉辦兒童水樂園？「搞得其他議員很不舒服。」

地方人士表示，該活動為教育局提供經費與區公所主辦，台灣幸福基金會協辦，但市府對外新聞稿卻仍寫道「特別感謝市議員陳明義，連續3年在五股、新莊、林口、泰山等區舉辦水樂園活動」，痛批「根本替陳明義搶票。」。

另一位地方人士也說，兒童水樂園今年首場市長侯友宜出席的五股場次僅陳明義獲邀出席，其他議員則是後面場次才受邀，甚至連活動報名系統都疑似由台灣幸福基金會掌控、聯絡資訊也是陳辦公室助理電話。對此，五股區公所所長莊茂坤則澄清「絕無此事，一切按照規定，每位議員都有邀請。」

陳明義也表示，活動日所有議員、區公所代表等人都有邀請，立法委員吳秉叡團隊也有在新莊場做宣傳，絕非外界所傳的「個人活動」。另外，民眾報名活動統一透過網路系統運作，聯絡資訊則是協辦單位台灣幸福基金會志工電話。

教育局指出，先前在議會第3屆第2次定期會市政總質詢中，曾有不少議員建議，希望能持續協助民間單位辦理各項具教育意義及推廣價值的相關活動，兒童水樂園為區域性公益性質活動，由區公所結合市政相關政策主辦，盼增進親子互動情感，推展多元休閒活動。

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