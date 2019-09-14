柯P談北高一日生活圈 何景榮趁嗆韓：翹班北上拚國政

2019-09-14 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日北上赴台中跑選舉行程，台北市長柯文哲則南下高雄參拜三鳳宮，還前去三民市場吃麵羹，並說及「高鐵一日生活圈」很方便。而有意參選北市立委的新住民二代何景榮也在一旁附和說「韓國瑜常跑到台北，不知道要幹嘛，上班時間」，嗆韓意味濃厚。

柯文哲今日同陳佩琪南下高雄，而今日高雄天氣炎熱，在三民市場吃麵羹時，不時擦汗直言喊熱，但也與身邊人分享「高鐵一日生活圈」的便利與快速，並有感而發表示，過去來高雄很難單日來回，因為坐車來回就要花半天。

而據ETtoday新聞雲報導，談及高鐵一日生活圈時，何景榮便接口說道，「一日生活圈對高雄市長韓國瑜常跑到台北，不知道要幹嘛，上班時間」，但柯文哲似乎沒有聽到，何景榮也未多講下去。

事後何景榮接受該媒體訪問，他表示說出此話並沒有特別含意，更認為「全體高雄市民應該都這樣覺得吧！」何景榮表示，韓國瑜上班時間常跑到台北去，完全違背他所承諾的「平日拚市政、假日拚國政」。

何景榮更指出，韓國瑜常常跑去台北，他並不知道韓去台北做什麼，可能是拚總統選舉或是國民黨黨務，不過大家都看到了，韓國瑜常常在上班時間離開高雄市長崗位。

何景榮也表示，這是高鐵的好處，卻也是壞處，「讓他（韓國瑜）濫用『一日生活圈』概念」。

對於今日韓國瑜到台中拚「國政」，柯文哲卻到高雄走透透，被外界形容是直搗韓國瑜地盤。柯文哲只笑稱「想太多，高雄還是第二大城，總是繞一繞、一定會常來高雄」。

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