吳敦義將全台跑透透 韓國瑜與立委參選人「互綁」固盤

2019-09-14 12:37

〔記者施曉光／台北報導〕面臨郭、柯、王等第三勢力可能結盟搶奪票源，國民黨採取總統參選人韓國瑜與藍軍立委參選人互綁聯合競選策略，藉此穩固盤勢，負責黨部輔選系統的黨魁吳敦義也將全台跑透透，到各地幫韓造勢，而擔任韓陣營競選總幹事的副主席兼秘書長曾永權也已開始籌劃，韓國瑜競選總部組織架構近期可望確定。

黨內人士指出，吳敦義將跑遍全國22個直轄市、縣市的小組長以上幹部團結誓師大會，利用每一場活動幫韓國瑜造勢，並拉抬當地藍軍立委參選人，每一場活動確定日期後都會通知韓國瑜，如果時間可以配合，韓也會親自出席，日前已在高雄市、台北市舉辦過兩場。

此外，為了落實聯合競選，黨中央已請韓國瑜競選辦公室框列出10月後至年底前這段期間，可以跑立委競選總部成立的時間，預期最早10月上旬就會有黨籍立委參選人設立總部。

黨內人士表示，雖然基本上希望70幾個藍軍立委參選人的總部成立造勢活動，韓國瑜都可以出席，但大家通常都喜歡挑選週六、週日的黃道吉日，因此各地方黨部調查立委參選人時，會希望同一直轄市、縣市的參選人都盡量安排在同一天成立，如果無法面面俱到，只能安排韓國瑜的分身幫忙，至於本尊以後再補時間一起造勢。

黨內人士指出，韓國瑜在正式請假競選前，週一至週五就只有晚上跑選舉行程，而且會以高雄市及屏東、台南、嘉義等南部地區為主，結合立委參選人與里長座談或跑寺廟，並依照選情變化決定節奏，只要哪裡被見縫插針，競選大軍就開往哪邊，像新北市就已經透過大造勢證明韓的選情未如傳聞的慘，日前韓去彰化，則是衝著外傳彰化縣長王惠美與王金平關係很好，破解牆腳恐被挖走的疑慮。

對於外傳由於韓國瑜聲勢轉弱，部分藍軍立委選人雖未主張「換瑜」，但想與韓保持距離，輔選人士指出，這種情況只是少數，而且經提醒如果不與韓國瑜合體，即便可以迎合不喜歡韓的選民，卻會導致當地10趴、15趴的死忠挺韓票源流失，反而因小失大，因此這些立委參選人多已理解並願意配合聯合競選步調。

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