演哪齣？彭文正揪團遊LSE看小英論文 還揚言開國際記者會

2019-09-14 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對前台大新聞所教授、前政論節目主持人彭文正不斷指控總統蔡英文學歷造假一事，總統府打算蒐集相關事證提告。對此，彭文正也在Youtube頻道「政經關不了」中揚言要揪團組「5天4夜蔡同學論文聞香團」，甚至表示行程中要參觀蔡英文的論文，甚至不排除開國際記者會。

總統蔡英文畢業於倫敦政經學院（LSE），但彭文正卻指控蔡英文學歷造假。對此，總統府發言人張惇涵表示這種惡意扭曲事實行徑，以對總統名譽及社會公益造成傷害，因此在檢具相關違法事證後，對彭文正正式提出告訴。

彭文正也不甘示弱，在自己的Youtube頻道「政經關不了」回擊，表示看到中央社的新聞感到疑惑，辯稱自己並未說「總統府偽造學歷」，且沒有誹謗，僅是在「陳述36年前蔡同學碩、博士求學的坎坷歷程，怎麼會是總統府告我？」

彭文正還表示，總統府怎麼會用公帑告他，「我又沒有妨害總統府名譽」，辯稱他只是在陳述36年前蔡同學在倫敦的遭遇，跟36年後總統府沒有關係。他還認為總統府「好沒禮貌」，表示介意總統府的新聞稿中，沒有加註彭文正「博士」，怒嗆「是Doctor！不是Mr.！」。

彭文正甚至指稱「這可能是假新聞吧」，直嗆「反正中央社用假新聞也不是第一次」。

彭文正更表示，他現在要「揪團」邀請大家一同赴倫敦遊玩，「自己現在開始開起旅行社」。彭文正揚言，要組「5天4夜蔡同學論文聞香團」，並將5天行程排滿滿。

彭文正最後還說，重頭戲「當然就是參觀倫敦政經學院的論文」，而且就是蔡英文的論文，且會想方設法拍照。他表示，在台灣都被「吉」了還怕被英國告嗎？彭文正更揚言要開「國際記者會」，向全世界說明他的調查。

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