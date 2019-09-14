「柱柱姐」生日叮嚀...南投議員游顥決心「減胖」

2019-09-14 12:30

〔記者謝介裕／南投報導〕生日收到賀卡不稀奇，但打開賀卡劈頭就被嫌「胖」，且字裡行間都是要壽星減重、減胖...，你受得了嗎？這不是惡作劇，真實發生在南投縣議員游顥身上，寫信者就是與他情同母子的前國民黨主席洪秀柱，不過，游顥非但未生氣，自己也更加堅定減肥的決心。

現年37歲的游顥，身高約180公分，體重一度達120多公斤，4年前首度返回南投縣竹山老家參與縣議員選舉，儘管失利，但他不氣餒，更加深耕地方，去年捲土重來，終於如願當選縣議員。

為了感謝鄉親給他為民服務的機會，對於民眾的陳情案件，他也都竭盡所能協助，不知不覺也減了10多公斤，可說是為民服務過程中，意想不到的成果吧﹗

游顥說，他目前體重約110公斤左右，心想這樣應該不會太重，怎料，9月11日生日當天收到1張賀卡，內容寫著：「游胖胖-顥，生日快樂、減胖加油，洪秀柱叮嚀...」等語詞，可說是一語驚醒夢中人，內心也立下今年12月底以前體重減至100公斤以內的決定。

游顥表示，人稱「柱柱姐」的洪秀柱，從立法院副院長迄國民黨的黨主席期間，他都擔任其辦公室的主任，如今她披上戰袍，參與台南立委選舉，他也絕對會全力予以抬轎、輔選，同時還打趣表示，或許多「跑」台南幫幫「柱柱姐」，比維持均衡飲食、作息，還能達到更好的運動減肥效果。

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