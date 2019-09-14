傳國台辦授意 台企聯會長回台向蔡政府當面「開砲」

2019-09-14 10:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會今天舉辦台商秋節聯誼座談會，而今年6月新上任的中國台商組織「台企聯」總會長李政宏將率常務副會長、常務監事等人出席，這是蔡政府執政自近3年來，台企聯首次出席。不過，台商圈盛傳，李政宏回台出席海基會的活動，是獲得中國國台辦授意，其目的就是為了向蔡政府當面「開砲」，表達對「中共政治代理人」修法的不滿。

台企聯是中國的社會團體，其章程是要「維護國家統一」，中國國台辦是台企聯背後最大支柱，台企聯常務副會長兼秘書長向來是國台辦派任，做為協調台企聯工作的重要「監軍」。而國台辦主任劉結一、海協會長張志軍都是台企聯名譽會長，國台辦副主任裴金佳為其總顧問。

前任台企聯總會長王屏生，除蔡政府剛上任的2016年，曾參加海基會台商中秋聯誼，爾後包括春節、端節、秋節等活動，台企聯與指標性的中國台商就未再出席蔡政府的活動。據了解，李政宏此次回台，引起台企聯內部不同意見，但其實李政宏是準備回台向政府當面抗議。

台企聯曾在8月6日發表公開聲明，對「中共政治代理人」修法表達強烈反對，並譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家。陸委會當時解釋稱，修法與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題。

事實上，海基會今年舉辦兩場秋節台商座談，12日已舉辦第一場，台商在會中對「中共政治代理人」修法表達疑慮，但對海基會積極協調、為台商向政府表達意見「很有感」；至於陸委會則派出常務副主委李麗珍12日出席座談，陸委會主委陳明通將在今天的晚宴出面說明，而下午的座談會，則是陸委會副主委邱垂正出席。而今年的聯誼座談與晚宴皆採閉門，不開放媒體採訪。

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