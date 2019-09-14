韓國瑜台中首站沒遲到 大喊讓國民黨總統立委雙贏

2019-09-14 09:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前2次取消台中行，國民黨總統參選人韓國瑜今天順利到台中市各宮廟造勢，首站是南屯萬和宮及文昌廟，他呼籲民眾讓國民黨的總統贏、立委贏，讓台灣未來更好更棒，另外，在拚經濟時，也要培養下一代喜歡讀書，讓台灣文風鼎盛。

韓國瑜首站行程上午8點半準時抵達，鎮瀾宮董事長顏清標8點就到場，前台北縣長周錫瑋、立委顏寬恒、沈智慧及立委參選人黃馨慧等人都到場。

顏清標相當重視韓國瑜到台中市的拜廟行程，韓表定8點半到萬和宮，但是顏清標8點就到。媒體詢問為何到萬和宮，顏清標說鎮瀾宮與萬和宮好像姊妹廟，今天是展現台中人展現的熱情。

很多韓粉一大早就等在萬和宮及文昌公廟門口，見韓國瑜到場就高喊當選，更有一名黃姓鐵粉每一場都跟，今天清晨3點就到，她說當時台中市還在下大雨。

韓國瑜先到萬和宮參拜，他表示，萬和宮為何叫萬和宮，就是萬眾一心和睦相處，萬和宮有300多年的歷史，保護人民平平安安，呼籲民眾發揮媽祖精神，照顧弱勢，讓台灣社會愈來愈好。他並呼籲民眾讓國民黨總統贏、立委贏，讓台灣未來更好更棒。

隨後，他步行到旁邊的文昌宮廟，他表示，拜智慧之神，文昌帝君讓我們增長智慧，要考試、要選舉都來拜，9月28日是孔子生日，台灣衝經濟，也要培養下一代喜歡謮書，吸收知識，讓台灣文風鼎盛。文昌宮還到送韓國瑜代表當選的包子及粽子。

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