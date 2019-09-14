韓國瑜嗆罷免「別當我小孬孬」 柯文哲：沒追蹤他臉書

2019-09-14 09:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚臉書開直播祝賀大家中秋快樂，但提到罷免市長時卻爆嗆「這些人以為韓國瑜是小孬孬」；台北市長柯文哲今天在高雄走訪時被問到對此看法，他四兩撥千金指出，沒追蹤他臉書、不曉得。

韓國瑜昨晚透過臉書直播祝賀大家中秋快樂，同時也對近來部分議題提出看法，談到罷免市長時，他認為就職還未滿一年、於法不合，罷免動作根本是政治算計。

他還嗆說，這些人以為韓國瑜是小孬孬，錯！我是開大門走大路，是頂天立地男子漢，你要罷免放馬過來，我自己會簽。

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