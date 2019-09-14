「誰是大明星」10立委網路比歌喉 中秋連假添趣味

2019-09-14 09:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一家科技公司舉辦了「誰是大明星」網路歌唱大賽，要大家找出被政治耽誤的歌手，綠營有蔡培慧等10位立委網路秀歌喉，由粉絲在參賽立委的官方Line投票，南投縣立委蔡培慧唱「舊情也綿綿」，歌聲和韻味都不錯，但粉絲大多漏看要先Line一張貼圖，票選的影片才會跑出來，讓蔡的助理很著急，蔡培慧反倒笑著安慰助理「平常心！大家開心就好」。

大橡科技公司舉辦的「誰是大明星─找出被政治耽誤的歌手」活動，參賽的對象是民進黨籍的立委，綠營的立委只有10人報名秀歌喉，有政壇老將陳亭妃、邱議瑩、莊瑞雄、陳明文等人，也有政壇小清新的呂孫綾、蔡培慧，還有本來就很會唱的羅致政。

12日到15日在參賽立委的官方Line接受粉絲投票，前3名得主的粉絲會有不同得獎名額，獎品是很有人氣的台灣頸枕，聽說還有隱藏版獎品。

由於10位立委的官方粉絲人數就不一樣，加上很多人即使進入參賽的官方粉絲Line，未注意必須先Line一張貼圖，才會跑出參賽立委的歌唱影片及可投票的按鍵，因此大家的票數差很多。

南投縣立委蔡培慧，助理幫她選的是跟社區民眾合唱的「舊情也綿綿」影片，歌聲不錯也被網友稱讚「有台語歌的氣口」（有台語歌的韻味），但她的官方粉絲人數是有的資深立委的10分之1，也並未要求助理要大動員拉票，有的粉絲也不太了解如何才能投票，票數一直無法跟陳亭妃、羅致政等人相比。

蔡培慧的助理很焦急，蔡培慧反倒要大家「放輕鬆！」，她的助理林唯莉說，培慧委員告訴助理們這是好玩的活動，大家享受過程就好，但大家還是決定再衝一波，也想建議主辦單位，讓未得前三名的參賽的委員，每人的粉絲也有一個可得台灣頸枕的機會。

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