中國瘋男嗆燒高士神社 居民喊話：勿把歷史景點泛政治化

2019-09-14 08:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屢屢成為親中仇日者目標的屏東高士神社，繼去年有統派男子揚言燒神社，又有一名中國男子劉強在網路叫囂燒高士神社，還強調曾火燒日本靖國神社，又在韓國首爾的日本大使館縱火入獄；恆春警方強調已加強警戒，當地居民則期盼勿在選舉期間，就把歷史景點泛政治化。

「高士神社並非以政治作為目的而重建！屢將神社作為政治操作的手段是非常嚴重的誤導與錯誤。」高士神社宮司佐藤健一及當地居民也強調，高士神社最早建於日治時期1939年，是當地原本就有的信仰中心，戰後因颱風毀壞，近年在當地排灣族部落耆老與社區發展中心年輕人們的努力下，才邀請日本神官參與共同重建完成，如果不想讓中國國民在國際社會上的名聲遭到貶低，請不要做這樣的挑釁行為。

高士神社社務所管理員陳重源也提到，高士神社僅作為當地信仰中心與觀光文化景點用途，從未主動涉及政治或挑起族群對立等議題，本次有有心人士宣稱要來台燒毀神社，若讓此事成真，將會對當地排灣族人與其他族群融合造成無法估計的傷害；同時適逢總統選舉前夕，不應讓此事成為影響選情與政治操作的工具。此外，任何以威脅台灣人民安全的恐怖主義行為，都是嚴重的犯罪行為，這是任何一個法治國家都不被允許的。

名叫做劉強（音譯）的中國男子拍片發布在網路上，強調「接下來我的計劃就是在今年」，要於9月間，「在中國台灣屏東縣牡丹鄉的高士神社，這個在中國領土上唯一一個由日本人出資修建，由日本人蓋，由日本人搞起來的，為了紀念日本侵略者的日本神社，我要砸毀這個神社的目的呢，就是要宣告，台灣是屬於中國的」。

劉男提到，自己的作為是「掃清台獨的障礙，讓祖國統一，讓中華能夠振興起來，為此我不惜坐牢，甚至冒著可能台獨當局引渡到日本的危險，但是我覺得是值得的」；對此，高士神社社務所回覆，已向警方備案且通知移民署，預防該名中國籍男子入境台灣有犯罪行為。

這段訊息再網路上引發日本網友的擔憂，迅速超過6萬次以上的轉傳，希望台灣當地民眾提高警覺，恆春警方強調近日仍會加強當地的巡邏警戒，不容許這類縱火、破壞地方安寧的犯罪行為發生。

高士神社無端成為政治操作目標已不是第一次，除了去年統派色彩的68歲鍾姓男子，曾網路上號召「紀念七七事變」到屏東高士部落燒毀神社及鳥居；國民黨前立委蔡正元也曾發文批評神社是民進黨政府重建、侮辱原住民等言論，一度引發不少仇日人士前往搗亂，令當地居民相當頭痛。

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