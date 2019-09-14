韓來必雨？韓國瑜今天台中拜廟 早上又開始飄雨..

2019-09-14 06:55

〔記者唐在馨／台中報導〕高雄市長韓國瑜日前2次因颱風及豪雨取消台中造勢行程，他今到台中將一連參拜21間廟宇，但早上6點多台中市區卻開始飄雨，讓不少準備迎接他的工作人員不禁心驚驚：難道是韓（國瑜）來必雨？

不過，因為雨勢並不大，而今天氣象預報台中並沒有太大的降雨機率，相關工作人員說，盼雨不要繼續下，以免造成參拜、動員以及行程的困難，但也有地方人士說，其實一天連趕21行程，已經是體力及時間的大考驗，今天的行程，真的是「非常硬」。

韓國瑜今天行程排定從上午8時30分參拜南屯萬和宮，8點40分參拜南屯文昌宮廟、9點07參拜西屯福壽宮、09點35分參拜北屯紫微宮、10點06分參拜北區明德宮天聖堂、10點36 分參拜中區順天宮輔順將軍廟、11點39分參拜南區醒修宮、12點08分參拜大里福興宮、13點09分參拜太平聖和宮、13點56分參拜潭子潭水亭觀音廟、14點33分參拜神岡區社口萬興宮、15點06分參拜豐原慈濟宮、15點49分參拜東勢東聖宮、16點53分參拜大肚瑞安宮、17點21分參拜龍井新庄永順宮、17點55分參拜沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、18點45分參拜梧棲浩天宮、19點21分參拜清水紫雲巖、19點59分參拜大甲鎮瀾宮。

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