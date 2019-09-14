馬英九遭韓粉「羞辱」噓下台 徐巧芯淚崩曝真相

2019-09-14 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九本月8日，在國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合上致詞時，慘遭韓粉「羞辱」噓下台。對此，馬辦前發言人、台北市議員徐巧芯表示，許多人都說馬是挺郭台銘的，但馬英九為了支持韓，曾打電話，甚至親自拜訪郭台銘，希望能夠「勸退」郭。徐巧芯痛心表示，馬做了這麼多，卻遭羞辱。講到激動處，甚至當場在節目上淚崩。

徐巧芯13日在政論節目「新聞面對面」表示，當天韓國瑜為何行程延誤，以至於無法與馬英九同台，至今「其實沒有人給一個交代」。關於韓辦表示，現場主持人沒有聽到馬英九說「我還沒講完」，徐指出「其實當下很多人都有聽到」，況且若主持人第一時間沒聽到，旁邊應該要提醒主持人，或者主持人事後應該要來道歉，「我沒有看到任何一位主持人跟馬總統表示任何歉意」。

徐巧芯更不滿地拿出一篇標題為「反擊韓黑！韓辦請黨內發言謹慎 揚言告媒體不實報導」的新聞表示，即便韓國瑜和馬道歉了，這樣的記者會還是一直在開。然後還是有許多人說她是抹黑、沒有查證的人，甚至被灌爆臉書。徐巧芯表示，她已經跟馬辦、韓辦潘恒旭那邊的人確認了，「這還叫沒有查證嗎」？

徐巧芯表示，她寧願冒韓粉灌爆出征之苦，還要幫一個大家已經認為過氣的政治人物發言，「因為馬前總統是最不需要去拜託他團結的人」，講到此處，徐巧芯不禁難過哽咽。徐巧芯流淚表示，一直有人說郭台銘出來選是馬的關係，她就嗆過前台北縣長周錫瑋，「你怎麼可以說郭台銘要出來選是馬英九的責任」？

徐巧芯曝光內幕，表示馬英九曾經多次打電話給郭台銘，郭台銘都不接，最後一次接起來也僅簡短的說「有自己的路要走」；9月8號前馬英九親自會面郭台銘，講到為了國家團結，甚至講到哽咽。「他已經做到這個地步了，但是在9月8號當天受到這樣的對待，這個歉意是講了歉意之後，接下來是更多不是事實的東西，我當然替他感到委屈」。

徐巧芯最後說，不管怎樣，馬還是會支持國民黨所提名的候選人，這是一定的，「我認為他打死都不會去挺郭董，因為他就是一個你最不需要去拜託他團結的人，這就是為什麼我真的為他覺得委屈跟不值，到我必須把真相說出來」。徐巧芯也說，很多人罵她「你下屆就選不上了啦」、「下一屆不會投你」，但即便下一屆無法連任，「我沒有關係，我不會後悔」。

徐巧芯淚崩影片請見新聞面對面

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