網友合成照片搞KUSO 蘇揆親留言讓上千網友瘋朝聖

2019-09-13 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕不要玩院長！臉書粉專「提督大人與他的餅」今（13日）天以總統蔡英文與行政院長蘇貞昌為主角，用他們兩人的大頭照合成在卡通海綿寶寶與派大星臉上，並以此場景改編故事，其中一張蘇貞昌合成在派大星臉上並摸著頭說「我的頭沒辦法留辮子」的圖片讓不少人笑翻，沒想到還意外釣出蘇貞昌留言回應，也吸引超過2700名網友按讚。

臉書粉專「提督大人與他的餅」今天發布用卡通海綿寶寶與派大星為背景的改編故事「《清領時期歷險記》第一集」，其中海綿寶寶臉上被合成蔡英文的大頭照，而派大星被合成蘇貞昌的照片，兩人是這一個改編故事的主角。粉專表示，「這一系列可能比較長，延續了《追蹤》中蔡、蘇二人在高雄市考察的背景。」

蘇貞昌在政壇「電火球」的形象深植人心，他也常拿這來自我解嘲，而「提督大人與他的餅」故事裡面有一張照片就拿此當作梗，就是合成在派大星臉上的蘇貞昌，一臉驚訝地摸著頭說「我的頭沒辦法留辮子」，由於該合成圖的動作表情非常到位，也讓不少網友笑翻。

沒想到讓人驚喜的是，蘇貞昌透過臉書留言回應「......」，似乎對於這張KUSO的圖片感到很傻眼，而蘇親民的與網友互動也吸引2700多名網友按讚朝聖，該張圖片也吸引近900名網友留言。

許多網友留言笑說，「這張動作對得太剛好了」、「本集笑點精華」、「神串留名」、「笑到斷氣XDDDDD」、「這串就是為了這張存在」、「本人出現 笑死」。

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