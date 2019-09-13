苦苓酸郭台銘退黨聲明「自打嘴巴 」 直言：你選得下去？

2019-09-13 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕資深作家苦苓今（13）日於臉書發文，他以「郭台銘還給問嗎？」為題，列了8個問題，認為前鴻海董事長郭台銘親筆寫下的退黨聲明「自打嘴巴」，更直言郭台銘起手的第一招就漏洞百出，稱「你覺得自己這個總統還選得下去嗎？」

苦苓表示，郭台銘的退黨聲明指稱國民黨迂腐、守舊，他試問，難道與領取榮譽黨員證的國民黨不是同一個；另外，聲明亦稱國民黨把政黨利益放在國家利益之上，苦苓問郭為什麼又要恢復黨籍、參加國民黨的總統初選。

郭的退黨聲明還說，很多國民黨員「人在曹營心在漢」，苦苓認為，如今郭台銘已經離開「曹營」了，為什麼沒有任何一個人跟著郭到「漢」呢，苦苓直言「連三度被韓國瑜公開羞辱的馬英九都『畫押』了，還期望有誰站到你身邊呢？」

郭的退黨聲明指出，事實證明藍綠兩黨都不能帶給台灣人民希望，苦苓問，那當初為什麼還想代表國民黨參選總統呢；此外，郭台銘說國民黨「不該成為個人利益及權利分贓的平台」，苦苓認為，「現在的總統參選人是由你也參加的總統初選，根據黨的規章和制度選出來的」，有什麼分贓呢。

郭台銘認為「個人再多努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化」，苦苓再問郭回到國民黨的這幾個月，除了參加初選，還做了什麼努力來改變國民黨的文化。

苦苓指出，郭的退黨聲明說得最好的是「經國先生若地下有知，應該會對今天遠離民心、失去理想的國民黨非常痛心」，苦苓指稱郭曾說過「台灣是中國不可分割的一部分」，這就是台灣人民最不能同意、最遠離民心的一句話，苦苓表示，「如果郭台銘跟國民黨一樣遠離民心，怎麼還會有人要把票投給你。」

最後，苦苓直批，起手的第一招就這樣漏洞百出、自打嘴巴，他認為郭台銘懸崖勒馬、急流勇退，現在還來得及，直言「你要不要再認真、理智的考慮一下？」

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