台索邦交生變？外交部：索國跨黨派小組報告嚴重扭曲事實

2019-09-13 14:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕台索邦交近日屢傳不穩，索羅門執政團隊今召開黨團會議，聽取跨黨派小組口頭報告，就是否與台斷交、中國建交進行討論，但並未做出結論。外交部發言人歐江安今表示，跨黨派小組報告內容謬誤及偏誤，嚴重扭曲事實，更謊稱曾來台考察與我方進行討論；歐江安強調，我國高度珍惜與索羅門群島的邦交，將盡最大努力向索國表達我方的誠意，她並呼籲索國政府，應依據相關報告，並傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今召集內閣及民主進步執政聯盟（DCGA）的黨團成員召開會議，聽取跨黨派小組有關索國對台邦交是否轉向中國的評估報告。根據中央社報導，今日會議並未就報告進行討論，17日將繼續開會，盼21日前能做出決定。

外交部發言人歐江安表示，索國政府今日召開的是執政團隊的「黨團會議」（caucus meeting），並非「內閣會議」。「黨團會議」曾聽取「跨黨派小組」的口頭報告，並決定將等待其他報告的出爐。依據程序，目前仍有索國外交部、總理府及國會外委會將陸續各自提出評估報告。

外交部說，根據我方掌握的資料，「跨黨派小組」報告內容謬誤及偏頗，嚴重扭曲事實，更謊稱曾經來臺考察並與我方進行討論等。外交部在此澄清，「跨黨派小組」未曾訪臺，其個別成員曾參加本年8月亞太國會議員聯合會索羅門群島代表團隨同訪臺，因其並不具考察小組任務身分，外交部並未與其有任何意見交換。

因此，該小組報告竟稱外交部人員告以對索國無特定援助計劃等節，實為謊言。在事實基礎已有錯誤下，「跨黨派小組」所作出的結論或建議也失去可信度，相信也無法取信索國廣大民眾及政治人物。外交部也將向索國各界說明此報告的謬誤，提醒各界人士切勿落入預設的結論與陷阱。

歐江安說，我國高度珍惜與索羅門群島的邦交，將盡最大努力向索國表達我方的誠意，因此外交部徐斯儉政務次長訪問索羅門群島的行程將如期進行，以利與當地各界重要人士會晤，全力鞏固邦誼。

歐江安強調，我國呼籲索國政府，應依據前所宣示，參考跨黨派小組、外交部、國會、總理府所作出的相關報告，並傾聽廣大基層民意後，依民主合法、公開透明程序做出決定。

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