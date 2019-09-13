奧斯陸論壇》脫北者外交官：我不想再繼續說謊下去...

2019-09-13 13:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕一年一度的國際民主人權會議「奧斯陸自由論壇」今二度在台北舉行。出席論壇的脫北者外交官太永浩在論壇中表示，他之所以選擇脫北，是因為「終於實際了解北韓不是一個正常國家」，北韓要求他當一個專業的說謊家，「但我沒辦法繼續說謊下去」；太永浩說，他希望透過自己脫北的行動，能鼓勵目前仍在北韓工作的精英，重新思考自己正在做的事，進而對抗金氏政權、抵抗壓迫。

太永浩是前北韓外交官，曾代表北韓派駐丹麥、瑞典與英國等地，自小並曾赴北京學習中文、出身富裕，可說是菁英中的菁英。不過太永浩與家人卻在2016年7月選擇脫北流亡到南韓，北韓在太永浩脫北後以故意洩密、國家財產貪污等罪對太永浩展開調查，太永浩本人則說自己名列北韓暗殺名單第一名。

太永浩今在論壇中提到自己過去的經歷，他說，他很幸運在執政核心階級出生，他的祖父母也非常信奉北韓體制，只要他願意繼續對自己說謊、對親戚說謊，就能一直過著安逸優渥的生活。不過過去在英國等地派駐的經驗，讓他意識到，「以前在北韓受的教育都是政府宣傳的片面之詞」，因此對自己的想法產生質疑，原先期待金正恩上任後，在國家發生飢荒時，政府會想盡辦法解決飢荒問題，期待卻落空。

太永浩說，在見識過外國世界後，「孩子開始問我很難的問題」，如北韓為什麼沒辦法上網，他發現若要持續在北韓生活，就必須一直說謊下去，才逐漸產生脫北想法。太永浩說，如今他選擇逃到南韓，主要是希望能推動北韓自由運動，儘管現在在南韓的生活24小時都要有保鑣，但他覺得非常開心，不用再說謊、也可以做自己想做的事。

太永浩說，他相信金正恩政權雖然不會很快垮台、但有一天會瓦解，希望能為北韓帶來改變，看到自由民主統一的朝鮮半島。

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