社子島掛布條「小英總統救命」 里長轟柯P：只聽財團不聽人民

2019-09-13 12:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕社子島開發案至今爭議不歇，蔡英文總統今早前往社子島當地信仰中心坤天亭參拜時，社子島自救會與居民在路途中，高掛「小英總統救命」顯眼字條，向小英總統表達抗議，希望政府與內政部能做好把關，不要輕易通過開發案，讓弱勢社子島居民無居所，社子島里長也當面向蔡總統請命反映，蔡英文承諾中央政府有責任，會讓大家充分討論、保障大家權益。

今天是中秋節，蔡總統一早連忙趕赴北市士林區、社子島2處歷史悠久的宮廟參拜，與民眾互動。在結束士林區海光宮參拜後，蔡英文前往坤天亭的途中，社子島居民在延平北路7、8段，掛起3大條十分顯眼的白布條，布條上寫著「小英總統救命」，自救會成員與居民拿著「假開發真搶地」、「債留子孫死路一條」等自製手板，理性表達訴求，警局擔心有狀況，出動數十名警力維持秩序。

蔡英文抵達坤天亭，廟方人員陪同上香參拜，對於途中所掛的白布條，蔡英文表示，台灣是民主社會，政府尤其中央政府有責任讓大家充分討論、保障大家權益，剛剛來的路上看到掛布條，她認為政府要負責任，中央政府也有責任，主導社子島未來的一定是在地居民，所以大家要一起來討論，看中央如何支持、民代如何支持，都會全力以赴，把基礎建設做好，讓生活過得安全舒適。

社子島在地里長謝文嘉趁機向蔡英文反映，他指出，社子島禁建快50年，但居民該繳的稅什麼都有繳，政府要開發，他也支持，最起碼要補償，他主張設立特別拆遷補償辦法，但柯P說不要，當初說得天花亂墜，社子島開發以人民意見為依歸，現在卻完全不聽人民意見、都聽財團意見，還說他們貪婪，這種人（指柯）不知人間疾苦。

謝文加說，居住在社子島的居民大多是弱勢，有能力早就搬出去，居民只希望有間遮風避雨的房子，但社子島早被炒土地業者、財團與民代掛勾，所以要求北市府加速開發，「我們也希望開發，但補償條件很差」，洲美地區現在房價室內坪數有28、30坪房子，要一千多萬元，社子島這些甘苦人哪裡能負擔得起？

謝文加轟市長柯文哲與財團掛勾，是為了做出政績急著開發，難掛居民會抗議，因此他向蔡英文總統反映，希望中央與內政部做好把關，不然社子島按照現在開發下去會害死很多人。

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