奧斯陸論壇》美人權基金會批中國破壞民主政體

2019-09-13 13:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕一年一度的國際民主人權會議「奧斯陸自由論壇」今二度在台北舉行。美國人權基金會創辦人索爾哈佛森開幕致詞時說，中國用不公平的方式分配經濟、喬裝成資本主義，讓台灣或香港看似賺了許多錢，但其實也有壞的部分；哈佛森表示，中國讓民主國家的人在中國做生意，但卻「不能批評中國」，甚至還以自己人民的錢，打造監控人民的監控技術；哈佛森強調，奧斯陸論壇盼能提供一個平台，向為自由奮鬥的英雄致敬、鼓勵，也是替自由民主持續發聲。

「奧斯陸自由論壇」由美國人權基金會主辦，每年固定在挪威奧斯陸舉辦主活動，並擴展到世界其他城市舉辦論壇子活動，該論壇去年第一次來到亞洲就選在台北舉辦，今年則二度落腳台灣。今年講者包含香港歌手何韻詩、脫北者前北韓外交官太永浩、脫北者卜研美等人，民進黨立委尤美女、國民黨立委許毓仁並在論壇中分享台灣推動同婚專法的進程。

美國人權基金會創辦人哈佛森致詞時表示，全球96%的難民來自獨裁國家，最貧窮的30個國家中，有25個是獨裁國家，數據顯示，若世界能解決獨裁政府的問題，很有可能就能降低難民問題；哈佛森提到台灣時也一併提到中國，他說，中國讓民主國家的人進入中國賺錢，卻運用這些錢破壞民主政體，中國也竊取西方國家的研究成果，他呼籲，這類議題「要靠我們這樣的人去發聲」，不斷施壓、讓外界更了解，才能保障自己不受到如此威脅。

行政院政委唐鳳致詞時說，他以台灣的民主為榮，但台灣民主目前也正面臨嚴峻挑戰，每天不只有數以萬計的假帳號產生、傳播謠言，社會信任基礎也逐漸削弱，他希望能透過共同治理打造更強韌的社會信任。

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