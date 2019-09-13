台灣醫學驕傲！國際醫療單位除名中國 挺台人任理事長

2019-09-13 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕受到中國在國際上的影響力，我國經常在國際事務上受到打壓，但台灣堅強的醫療實力，終於獲國際認可！今年8月底舉行的國際醫學資訊協會大會，中國醫藥信息學會遭到主辦方除名，並將台灣醫學資訊學會（TAMI）常務理事李友專，提名為2021年至2023年國際醫療資訊學會（IMIA）的理事長。

中國官媒「環球時報」報導，今年8月底在法國里昂舉辦的國際醫學資訊協會大會上，主席克里斯托夫．雷蒙（Christoph Lehmann）提出要將中國醫藥信息學會（CMIA）除名，全體投票結果為贊成28票、棄權10票、反對1票，通過此案，將中國單位從IMIA除名。

而在中國遭除名之時，克里斯托夫．雷蒙同時提名台灣醫學資訊協會會長、現任台北醫學大學醫學科技學院院長李友專，擔任2021年至2023年國際醫療資訊學會（IMIA）的理事長。此消息已被台灣醫學資訊學會證實。

值得一提的是，台灣醫學資訊學會甚至在此次交流會上，從全球61個成員國和51個學術單位中脫穎而出，爭取到2023年國際醫學資訊協會大會主辦權。

國際醫療資訊學會（IMIA）是世界衛生組織（WHO）認可的非政府組織，創辦宗旨希望跨越地域和職業限制，促進醫學資訊的互相交流，可以說是醫療界國家級的交流組織。

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