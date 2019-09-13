韓國瑜拋「裡子外交」 駐泰大使童振源：新南向政策已經落實

2019-09-13 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨日於臉書直播大談他的外交政策，提出「裡子外交三部曲」，其中包含產業有保障、醫療有大愛和青年有舞台，對此，駐泰大使童振源今日發文，以自身在泰國推動的相關事務為例，回應「新南向政策已經在落實裡子外交」。

童振源今日於臉書發文，認為新南向政策已經在落實裡子外交，他以昨日行程為例，一早先與泰方討論農業合作事宜，希望引進台灣農企業及泰國台商與泰方合作；接著中午與泰國外商協會主席共同直播，說明台泰智慧城市合作潛力。

下午則到泰國亞洲國際醫療展，提供台泰醫衛交流服務平台，協助51家台灣廠商，在泰國拓展業務；最後，晚上的行程則是去感謝泰方企業對於台泰微電影節的贊助。

童振源指岀，台灣與泰國間的雙向投資屢屢增長，2018年泰國投資台灣金額為6999萬美元、增加942%，創歷史新高；觀光方面，台灣赴泰或是泰國赴台的觀光人數也皆持續增長，2018年泰國赴台觀光人數超過32萬人次、增長9.4%；今年上半年持續增長29.1%。此外，除了雙邊的學生互相流動，2018年泰國官方來台人次比前一年增加約75%。

最後，童振源提及今年8月20日台泰產業高峰會議上，台灣的中興工程顧問公司與泰國的安美達集團（Amata）簽訂合作備忘錄，展現智慧城市合作，此案將讓台泰經濟合作關係走向軟硬系統整合。

童振源文末也向韓國瑜喊話，有空可以來泰國看看，會親自陪同，讓他多多暸解新南向政策的內涵、作法與成效。

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