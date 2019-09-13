北市第7選區泛綠協商有果？ 陳雨凡：9月底完成整合

2019-09-13 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨和時代力量在台北市第7選區（信義、南松山）因禮讓問題曾傳出協商破局，已獲提名的民進黨議員許淑華、時力立委參選人陳雨凡2人日前協調將以民調勝出者參選，但當時協商未果，交由雙方黨中央協調。不過，昨（12）日晚間陳雨凡在臉書突表示，將會在9月底完成整合。

面對選區現任的國民黨立委費鴻泰，陳雨凡說，延續先前所說「團結抗中、拉下費鴻泰」為最大目標而提出的協調方案，「我個人不斷持續努力促成整合的可能空間，因為我們重視台灣民主價值、珍惜台灣主權地位」。「經過密切的相互理解與協調，我可以告訴所有關注的朋友們，至少在信義、南松山選區，我們將會在9月底完成整合」。

陳雨凡指出，在信義、南松山選區，唯有擺出一對一的戰鬥隊形，才有可能擊敗費鴻泰。分散選票只會讓親中勢力漁翁得利。2020台灣大選也唯有團結一致的戰線，才能讓進步改革與獨立的主權地位延續。

另外，陳雨凡提到，近來時力黨中央近期拋出不排除自提總統候選人，甚至直接講出會朝向徵召立委黃國昌的方向來討論。對此，她質疑，這會讓越來越多的支持者產生更多疑慮、不諒解。

陳雨凡呼籲時力黨中央，誠摯希望黨中央盡快在黨代表大會決定總統大選策略，也應該接受選區協調整合方案，更應正面回答「接下來各選區提名或整合，是否能有更具體又實際的協調方案？」

文末，她也強調，信義、南松山選區的協調整合方案是由她提出，在無可迴避、團結抗中的軸線上，她個人一定會執行到底。

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