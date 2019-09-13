如同大明星！小英中市競選總部內部曝光

2019-09-13 09:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明年選戰只剩100多天，總統蔡英文中市競選總部為加深選民印象，牆壁掛上9幅照片，分別是小英及中市8位立委參選人，雖照片相當大，但顏色採暖色系，讓選民感受到參選人氣勢卻又不失溫韾感，有選民便說，整體如同演唱會現場，參選人如同大明星。

小英台中市競選總部是各地方競選總部運作最快，而團隊對總部的佈置相當用心，不要硬綁綁，而是讓選民有柔和溫韾感。

明年的選舉，不管是總統選舉還是立委選舉都很重要，因此小英台中市競選總與立委選舉緊密結合。

因此，團隊除了在競總的牆壁上掛上小英的照片，同時還掛上8個選區立委參選人的照片，分別是中市第一選區的蔡其昌、第二選區的陳柏惟、第三選區洪慈庸、第四選區的張廖萬堅、第五選區的莊競程、第六選區黃國書、第七選區何欣純、第八選區的翁美春。8位立委參選人除了民進黨自提的參選人，還有友黨的參選人。

團隊表示，小英中市競總9幅照片，幅幅相連，展現整體氣勢，但因採用暖色系，因此在氣勢下又有溫馨之感。

由於現今選民都喜歡顏值高的候選人，因此競總讓8位立委參選人挑選最美的照片後再交給競選，競總再稍為修正一下，已在近日全部掛上競總牆上。

9張照片在燈光照射下更為柔和，而且照片在參選人精心挑選人下，讓民眾覺得每一個人都長得好看，覺得好像在看演唱會或舞台劇的明星照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法