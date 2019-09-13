慘！退讚效應再發酵 柯文哲丟光「連任後」累積粉絲

2019-09-13 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲近期頻頻失言，從意外爆料「林志玲結婚懷孕退出比賽」，引發醫德、隱私、歧視爭議，接著又酸「陳菊是比較肥的韓國瑜」，讓原本臉書的「退讚潮」速度加劇，日前先失去15萬粉絲，如今粉絲數量確定跌破去年11月24日柯文哲勝選連任當天的實際臉書粉絲數量，等同失去連任後獲得的粉絲數量。

臉書粉專「聲量看政治」指出，「柯文哲耗盡半年人氣」，在43天就狂掉15.8萬粉絲，粉絲人數如今確定跌破196萬8952人，等同去年11月24日柯文哲勝選連任當天的實際臉書粉絲數量，也就是已經失去連任後獲得的粉絲數量。

臉書粉專「聲量看政治」表示，柯文哲去年11月24日勝選前後人氣飆漲，粉絲人數飆漲程度甚至到「一日數萬」，隔天粉專人數就來到211萬2904人，不過後來人氣上升幅度減緩，距離今年8月1日的粉專人數212萬7744人只有1萬4840人，不過時至今日，因為柯文哲不斷失言和政治行為，已經退粉15萬8792人，也幾乎將柯文哲累積半年的人氣消耗殆盡。

「聲量看政治」臉書全文

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