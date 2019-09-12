藍委扯農委會浪費公帑 「柚」被網友灌爆：演不膩嗎

2019-09-12 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委童惠珍今（12日）在臉書發文，指稱農委會將收購的文旦棄置，痛批「浪費公帑」。然而，留言區卻遭到網友灌爆，紛紛狂酸，「可以用點心在當立委嗎？基本的查證都做不到，真的很失職」、「你每年玩同一個梗，做同樣假訊息你不累喔？」、「中秋節必演娛樂節目」、「文旦上面沒有國旗妳怎沒哭？」。

根據該則貼文，童惠珍表示，農委會農糧署「疑似」宣稱要將文旦加工做為果醬等產品，卻在收購文旦後，將文旦棄置、掩埋。童惠珍痛批，農委會竟還說是要改良土壤。對於浪費公帑，童惠珍表示，「實在感到荒唐與痛心」

童惠珍指稱，今年3月才發生柚農說有大量柚子被倒入曾文溪及曾文水庫的情形，卻被政府指控是假新聞。最後要求農委會出來說清楚、講明白。

對此，網友狂酸「上次200萬噸，請問這次幾噸？」、「先公布上次丟在曾文水庫的文旦到底在哪裡好不好」、「能不能換個梗？ 你們都演不膩嗎？」、「妳可以換齣戲嗎」、「你每年玩同一個梗，做同樣假訊息你不累喔？」、「有沒有創意點的新梗啊？！ 真懶」、「又來這一套？？？」、「有找到上次丟的文旦嗎？」、「這招上次用過了」；甚至還有網友挖苦，「中秋節必演娛樂節目」、「每年節日都要演一遍」、「文旦上面沒有國旗妳怎沒哭？」。

而農委會今天下午召開「文旦之亂再起，農民唾棄政客造謠」記者會，也迅速澄清，文旦「大果收購」用意在於保障農民收益，維持文旦合理價格。將收購的文旦次級品依果況進行分級處理，再加工製成果汁、精油等產品，而其中大果中的不良品則做為堆肥、改良土壤性質使用。

農糧署長胡忠一嚴正駁斥，政客的不實謠言會造成民眾恐慌，甚至影響市場價格，也唾棄該不實指控，更表示，不管是對實際情況不了解、還是故意扭曲，政治人物講話應負起政治責任。

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