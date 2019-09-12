索羅門：內閣做出決定前 與台灣仍是外交夥伴

2019-09-12 21:15

〔中央社〕台灣與索羅門群島邦交關係傳出生變，索羅門總理和內閣辦公室今天發表聲明指出，將針對與台灣的外交關係進行討論，在內閣做出決定前，台灣依然是索羅門群島的外交夥伴。

索羅門總理和內閣辦公室的聲明證實，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）7月接受澳洲國立大學（Australian National University）太平洋與中國問題專家史密斯（Graeme Smith）訪問時表示，自台灣與索國建立外交關係以來，台灣提供給索國的發展援助金額，相較於台灣同期間在索國水域捕撈鮪魚的經濟價值，出現嚴重失衡。

根據聲明，總理蘇嘉瓦瑞堅決主張，雖然台灣在這段期間經援索國好幾億美元，但同期間台灣也從索國水域捕獲價值數以十億美元計的鮪魚。就這一點而言，蘇嘉瓦瑞認為索國是台灣的淨貸放國。

在「廣交友、不樹敵」架構下，索國民主進步執政聯盟（DCGA）已對外交政策展開透明評估工作，這是百日優先政策的一環，且會根據評估結果做出對未來最佳的決定。

黨團和內閣很快就會仔細討論，要維持與台灣目前的外交關係，或是改承認中國。將會做出反映出民主進步執政聯盟政策的集體決策，也就是「從廣交友、不樹敵的公開交往政策為前提的我國外交關係中，獲取最大利益」。

聲明指出：「在做出決定前，台灣依然是索羅門群島的外交夥伴。」

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