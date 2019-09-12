COS陳綺貞翻唱五月天神曲 「燒聲」陳亭妃贏邱議瑩

2019-09-12 22:06

〔記者王捷／台南報導〕民進黨10位立委委為了炒熱目前最新的LINE選戰，合辦中秋節卡拉OK比賽，並利用LINE粉絲帳號投票，每位參賽的委員要錄一段唱歌影片，目前第一名是羅致政自彈自唱王傑的「一場遊戲一場夢」，第二名是陳亭妃，一人分飾五月天阿信與陳綺貞，翻唱五月天神曲「私奔到月球」，邱議瑩是翻唱梅艷芳的「親密愛人」獲得第三高票。陳亭妃說，之前她都一直「燒聲」，但為了比賽，小心翼翼保護她的喉嚨。

由於宣傳管道越來越多，選舉宣傳方式也跟著改變，除了傳統的公關宣傳外，部分民進黨立委開始使用LINE來宣傳，這次幾位立委為了測試宣傳成效，用LINE紛絲團舉辦中秋節卡拉KO大賽，共有10位立委參加，每位並上傳到粉絲帳號中，只要加入任何一位參賽立委的粉絲帳號，就可以觀看影片並投票，投票時間到15日晚上6點。

參賽的立委共10人，莊瑞雄唱「戀歌」、劉櫂豪唱「來去台東」、蔡易餘唱「月娘啊聽我講」、江永昌唱「朋友」、蔡培慧唱「 舊情也綿綿」、呂孫綾唱「心花開」、陳明文則是唱「望月想愛人」，而目前的前三名是羅致政、陳亭妃以及邱議瑩。

陳亭妃說，很多人說她出現在螢光幕前時都「燒聲」，為了這次歌唱比賽，她很小心翼翼的保護自己的喉嚨，希望大夥能加她的紛絲帳號，來看她唱歌。

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