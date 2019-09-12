中秋節小英與《美鳳有約》！2位辣台妹下廚做「肉絲炒豆乾」

2019-09-12 19:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕中秋連假，蔡英文總統與與另一位「辣台妹」陳美鳳有約，將在明日（13日）中午12:30-13:00在民視無線台、四季線上、民視線上app、Youtube聯合播出，一起下廚「肉絲炒豆乾」，陪大家過中秋！

蔡英文今在臉書預告說，前陣子她去參訪民視，關心本土的影視產業。民視開台22年，用心製播了許多叫好又叫座的優質本土節目。《美鳳有約》就是其中一個。

蔡英文說，她到各地拜訪時，當地朋友都會帶我去吃各種美食小吃。她注意到幾乎每一家有名的小吃店，都會寫著大大的「美鳳有約推薦」，或牆上掛著美鳳的簽名合照。美鳳跟她一樣，跑遍全台！

小英還說，美鳳跟她說，有時會有人說推薦的店「不合口味」，美鳳總是回答：小吃店的老闆，站一天煮到汗流浹背，準備給我們的食物，都是人家的用心。口味人人不同，但是我們應該要體會老闆的辛勞，應該抱著感恩的心。美鳳這麼窩心的一番話，她真的很認同，也真的是每一個老闆的心聲。

蔡英文也透露這次到美鳳的節目，做了一道家常菜「肉絲炒豆乾」，我們一起品嚐，一邊跟大家分享台灣厲害的豬肉，向辛苦的豬農致敬！她還自問說：「我的架勢應該沒有漏氣吧？」

在錄影過程，蔡英文還盛讚陳美鳳也是一位「辣台妹」，陳在錄影結束後也表示，小英是貼心的人，完全沒有架子。

蔡總統還到民視正在錄製的八點檔連續劇《大時代》的拍攝現場，她並說，親眼見識本土劇演員「一秒入戲」的真實力！

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