藍營扯收購文旦棄置 陳吉仲：勿為了選舉造謠、傷害農民生計

2019-09-12 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委童惠珍、陳宜民、林麗蟬和台南市議員謝龍介等人今（12日）召開記者會，指稱農委會丟棄大量文旦，造成文旦價格崩跌、踐踏農民心血。謝龍介更表示，這些遭棄置的文旦還可能遭人拿取，甚至流入市場，對消費者毫無保障。對此，農委會主委陳吉仲今在臉書發文鄭重澄清，根本沒有丟棄文旦這種事，並嚴正呼籲，政治人物不要為了操弄選情，唱衰台灣農業、更影響到農民的生計。

最後，陳吉仲更直問，在文旦銷售高峰的中秋節前一天，國民黨諸位立委散佈不實消息，犧牲了農民權益，到底是存何居心？

根據該則貼文 ，陳吉仲嚴正駁斥國民黨數名立委的不實指控，並澄清，所有的文旦都被善加利用，根本沒有丟棄這種事。陳吉仲解釋，「大果收購」機制，是按照果況進行分級處理，再分送加工廠，製成果汁、精油、果乾及果泥等多元利用；而果況更差的不良品則被用來發酵加工成有機質肥料，完全善用。

陳吉仲指出，由於市場販售的文旦經過篩選，品質優良也反映在價格上，今年9/11產地優質每公斤平均價為65元，比去年同期的19.3元上漲236.3％；而截至9月11日，外銷量也已經達到4205公噸，與去年同期1842公噸相比，增加128％。許多農民也反映「大果收購」政策，真的有照顧到農民、保障到農民的收入。

陳吉仲表示，今早國民黨委員開完記者會後，農糧署的同仁電話被憂慮的農民打爆，大家都在擔心「大果收購」政策是否會繼續。陳吉仲也向所有文旦農保證，只要農民有需要，明年「大果收購」政策一定繼續執行。

陳吉仲指岀，歷年文旦都是在白露前後採收，至中秋前是文旦銷售的高峰期。然而，今年的白露到中秋只有短短5天的銷售期，因此，農委會今年很早就在規劃、推動「大果收購」機制。最後，陳吉仲更直問數名國民黨立委，在中秋節的前一天，散佈如此不實謠言，讓廣大文旦農友擔憂文旦價格受到影響，到底是作何居心？

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