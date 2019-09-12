郭台銘已構成國民黨開鍘要件：「黨員公開聲明退黨有損黨譽」

2019-09-12 17:42

〔記者施曉光／台北報導〕雖然前鴻海董事長郭台銘只是宣布退黨，尚未正式宣布參選，但據了解，郭台銘的言行已經構成國民黨黨紀大刀開鍘的要件，亦即違反「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」中所定可以撤銷或開除黨籍的「黨員公開聲明退黨有損黨譽」情形，待取得明確事證後，隨時就會啟動相關流程，只待高層何時拍板定案。

據了解，國民黨高層今日上午因應郭台銘宣布退黨開會討論後認為，如果依照「109年中華民國總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」處理郭案，必須等待郭有違紀登記參選行為才能開除，即便該規範明定黨員在競選活動期間，不得有違反黨的政策及決議，或同志間相互攻訐的言論與行為，卻難以構成開鍘條件，若讓郭搶先主動退黨，再正式宣布參選，恐怕黨紀大刀難以出鞘，因此定調依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處理，該規程第五條明文規定，「黨員公開聲明退黨有損黨譽或加入其他政黨者，予以撤銷黨籍或開除黨籍之處分」。

據指出，郭台銘在親筆退黨聲明當中，不但批評國民黨「不該成為個人利益及權力分贓的平台」，還宣稱他個人再多努力，也撼動不了「現有國民黨的分贓與腐朽文化」，這些都已符合「黨員公開聲明退黨有損黨譽」的態樣。

國民黨文傳會代理主委程美華、考紀會主委魏平政今天上午召開記者會，除了以「深感遺憾」回應郭台銘的退黨行為，並明確指出將依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」相關規定辦理。

對於媒體關切郭台銘目前尚未正式宣布參選，一紙退黨聲明是否構成違反黨紀？魏平政在上午表示，郭台銘辦公室發出的聲明內容中有許多地方「值得商榷」，黨部會再了解聲明中的許多用詞與用意，像是郭質疑「百年世襲的中常委」，明顯與事實不符，至於所謂「人在曹營心在漢」，這個是用錯成語、有待商榷，他並強調，畢竟是郭辦的聲明，還是要請地方黨部找本人了解聲明內容的用意，才會決定下一步的黨紀程序。

魏平政下午再受訪時則進一步說，不清楚郭辦上午的聲明內容，是否為郭台銘本人所為，因此無法確定郭是否構成違紀，黨部會針對郭辦下午公布的郭台銘親筆退黨聲明內容加以研究，做為後續處理依據。

魏平政上午曾說，國民黨是一個有制度的政黨，退黨也有一定程序，「不是退黨，國民黨就對你完全沒有辦法。」

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