郭蔡美英遞補議員 戴兆華抗議侵犯選舉權

2019-09-12 20:26

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員歐炳辰因案判刑確定，由該選區落榜頭郭蔡美英遞補，郭蔡美英今天宣誓就職；選區另外一位候選人戴兆華則到場抗議，認為賄選被判當選無效，而由落選頭遞補，是為了保護選舉的公平性，但擴充到一般刑事案件就有問題，這是剝奪民眾選舉權；對此郭蔡美英表示，她是依法遞補。

郭蔡美英表示，類似遞補案件不勝枚舉，今年5月國民黨籍高雄市議員唐惠美因案被判刑定讞，由范織欽遞補；另民進黨籍花蓮縣議員團總召施金樹就職兩天後就因貪污案遭解職，由同選區民進黨莊枝財遞補；前縣議員廖輝星第一次選舉也是因此遞補；她是依法遞補完全是按照法令的規定。

戴兆華說，依照選罷法74條第2項規定，賄選被判當選無效者，不適用地制法第81條有關補選之規定，而由落選頭遞補，這是為了保護選舉的公平性，降低賄選的可能性，符合憲法「增進公共利益之必要」，可以限制人民的選舉權，這並不違背一般民眾的認知。

然而，中選會將所謂的「禠奪公權」，擴充到包括一般刑事案件，而不限定於和選舉有關之行為，試問一個貪污犯或開車過失傷人者，多年前犯的案子判刑確定了，結果，卻把他所屬區域民眾的選舉權剝奪了，這是增進了什麼公共利益？

戴兆華說，選罷法是特別法，規範選舉行為，和選舉無關的一般刑事案件，「不能」由選罷法來規範，針對中選會違法公告，他已提出司法訴訟，相信司法會還給觀音人一個公道。

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