蔡辦批「韓式外交」︰沒國家主體、沒專業準備、沒國際宏觀

2019-09-12 17:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天以網路直播高談外交，稱政府外交工作沒有成果、邦交國減少、駐處遭改名等。對此，蔡英文連任辦公室發言人廖泰翔表示，綜合韓市長的「外交」觀點，就是「三個沒有」：沒有國家主體、沒有專業準備，也沒有國際宏觀，這種談外交的層次，對照韓市長全國敬陪末座的城市治理能力，實在一點也不出人意料。

廖泰翔說，談到外交，最重要的就是國家的主體性、主權能夠獲得確保，讓台灣人能夠走得出去。但觀察韓市長的談話，無論是重金收買台灣邦交國，或是施壓國際企業更改我國名稱、國際組織參與受到打壓等等，韓市長就是絕口不提出手欺負台灣人、打壓台灣的中國，卻反過來怪罪台灣人膝蓋不夠軟，怪自己政府「兩岸政策」不對，這樣的觀念要辦外交，根本是拿國家開玩笑。

廖泰翔說，馬政府時代，滿口「九二共識」，最後甘比亞一樣被中國利誘，國際組織的參與，也是仰人鼻息，任由北京安排，結果國家的總體經濟一年不如一年，最後還交出負成長的成績。相反的，過去這三年，台灣因為清楚的國家發展方向和國際佈局，讓台灣贏得更多主要民主國家的支持，台美、台日以及與歐盟等許多理念相近國家之間的關係也都有許多進展與突破，讓過去困局於兩岸間的台灣，現在成為印太區域間不能忽視的台灣，總體經濟發展，包括來自國際的投資、各種經貿上的交流合作，也是過去所沒有的規模。

廖泰翔說，對於過去三年多，蔡總統領導下的台灣，在因應兩岸區域以及來自中國的種種打壓上的表現，國際輿論都給予正面的肯定與支持。今天直播裡所提到的其他事項，無論是擴大青年參與，強化教育交流以及醫療服務等等，都是現在政府「踏實外交」的主要推動項目。當然，注意到這兩天媒體揭露的全國各縣市治理評鑑中高雄市長的表現，可以理解韓市長對這些國際訊息的陌生也是必然，但既然打算參選總統，有機會就應該多涉獵，避免有類似的錯誤。

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