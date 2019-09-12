柯粉動員幫郭台銘衝連署？ 發言人：被連署人要來說服

2019-09-12 16:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出國民黨，郭柯合作力拚2020的大勢愈加明顯。知情人士透露，柯粉俱樂部已收到指令，只等郭台銘正式宣布參選總統，即可啟動全台各地連署工作。柯粉俱樂部發言人林珍羽今天受訪時不願鬆口，僅強調柯粉俱樂部把自己定位成阿北的御林軍，會盡全力支持他，但被連署人要提出相對的論述，來說服每一位柯粉。

林珍羽今天下午出面受訪，說明關於柯粉俱樂部預計在全台各地布置至少2000個連署點，幫郭台銘衝連署一事，不過訪問還沒開始，就先發生市府顧問蔡壁如來電的小插曲。

媒體詢問，蔡壁如打來說了什麼？林珍羽說，雙方溝通順暢，稍早有詢問蔡壁如目前狀況，是不是大家一起全力以赴？蔡則回尊重柯粉的想法。

媒體問，言下之意是「天亮、下雨，出兵」？林珍羽說，柯粉俱樂部把自己定位成阿北的御林軍，「阿北的方向是什麼，我們就會盡全力支持他」。

至於阿北支持的人是否浮上檯面？林珍羽不願鬆口，回以「目前還沒有看到啦」，但郭董跟阿北有到新竹拜拜，互動相當良好，對柯爸、柯媽也非常敬老尊賢。

談到預計在全台各地布置至少2000個連署點，傳目標鎖定便利商店、夜市、熱門景點等人潮較多的地方，林珍羽只說，2000是預設目標，希望每一個粉絲都是一個連署點，也希望近期跟著阿北到處下鄉趴趴走，走過的足跡都會是未來連署點。

不過，林珍羽強調，還是要看有沒有被連署人出現，以及是否能提出論述來說服每一位柯粉，但被連署人登記與否，這不是柯粉俱樂部這邊能夠了解的，若說郭董宣布參選，就看後續狀態。

林珍羽認為，要連署28萬份「應該不太困難」，目前粉絲團、社群專頁約又4萬多人，加上友善社團等，希望可以擴散出去，甚至到偏鄉都有機會。

林珍羽也說，郭粉跟柯粉的互動還滿頻繁的，郭粉也會到柯粉的俱樂部來互相交流，未來如果說有個方向，可以讓台灣重新開機，這是一個還不錯的互動，因為台灣現在需要大家一起，互相一起前進。

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