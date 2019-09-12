韓國瑜酸「溫吞踢不出屁」 丁守中感嘆「去年選舉辛苦」

2019-09-12 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜10日參加台北市里長授證餐會，提及丁守中北市長敗選經驗，形容丁是「溫吞吞三腳踢不出個屁」，讓不少丁粉對韓國瑜相當不滿，韓則解釋，他只是比喻丁受到抹黑，沒有不禮貌的意思。面對去年敗選一事遭黨內同志拿來說嘴，丁守中今（12日）在臉書透露「去年選舉辛苦」，似乎是在回應韓國瑜這句「溫吞吞三腳踢不出個屁」。

韓國瑜10日提到藍軍不挺自家人問題，提及丁守中北市長敗選經驗，「我說我們佛教徒時常拜南無阿彌陀佛，從來也沒有聽過什麼『佛系打法』，不講話、不做事、也沒有動作、什麼都不弄，溫吞吞三腳踢不出個屁。」此話一出引發熱議，更讓許多丁粉為丁守中抱不平。

人正在瑞士旅遊的丁守中今天在臉書寫下遊記，似乎也順便回應韓國瑜「溫吞吞三腳踢不出個屁」這句話，他直指「夫妻已經好久沒有輕鬆自在旅遊了，去年選舉辛苦，接著太太又照顧臥病岳母進出醫院與加護病房近半年」。

丁守中也說，這個月初他們終於遠離俗世煩惱一起旅遊，前往瑞士搭乘火車之旅，一路搭乘觀光及高山火車，並登覽馬特洪峰、白朗峰，及號稱Top of Europe有四千多公尺的少女峰，一路徜徉聖莫里滋湖、科莫湖、盧加諾湖、日內瓦湖、琉森湖畔，悠遊青山綠野之間，坐看冰河雪融、雲起雲滅！

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