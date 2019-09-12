議員批總預算舉債64.2億 高市府︰歲出入短差10年最低

2019-09-12 17:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員林智鴻批評高雄市109年度總預算案，新增舉債仍高達64.2億元，並指106年曾達到零舉債。高雄市政府則表示，比較基礎並不客觀，106年零舉債是「決算」而非「預算」，高雄市109年度預算的歲出入短差，是縣市合併10年來最低，顯示新市府在財政方面的努力。

林智鴻指出，面對高雄的財政，韓國瑜曾提出太平島挖石油，選前甚至表示不需中央支持，就能還清高雄債務，但最新出爐的109年高雄市總預算案中，高雄明年舉債仍高達64.2億元，韓國瑜的說大話，徹底破功。

林智鴻說，在最新的高雄市總預算案中，市長提出的還債新方法，僅要求各機關善用「減法原則」，評估支出項目必要性及適切性，以量入為出的方式籌編預算。

林智鴻表示，高雄市政府的財政曾在106年達到零舉債，反觀韓國瑜不斷批評前朝舉債，如今自己也必須舉債，「持家才知持家苦，韓國瑜應該重新檢視自己的總預算，扣除不必要的支出，達到零舉債的目標。」

對此，高雄市政府說明，106年度編列淨舉借預算數73.09億元，不過因為該年度經濟活絡，加上積極開源節流，使歲入超收15.65億元，加上各機關撙節達70億元，才能達到零舉債。

高雄市政府指出，韓國瑜上任後，高雄市含潛在負債高達3300多億元，這麼多的負債不是馬上能夠清償的，尤其還要兼顧社會福利，及路平、燈亮、清淤等各項公共建設，都需要龐大經費的支持。

高雄市政府強調，提出109年度總預算案，歲入1401億元、歲出1465億元，歲出入差短64.2億元，已經是高雄縣市合併以來連續9年的下降，且資本門比例由今年的佔歲出比16％，增加到20％，也是歷年來創新高。

針對林智鴻建議高雄市政府應重新檢視總預算，扣除不必要支出，高雄市政府表示，想解決高雄市長期累積的債務，不是一蹴可幾，109年度預算案已要求各機關善用減法原則，評估支出項目的必要性及適切性，通盤檢討，相信經由年度中的管控，在決算時希望會交出好成績，讓109年歲出入差短可以再縮小。

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