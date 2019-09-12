郭台銘退黨》昔日還嗆過郭 柯P被議員封為「祕雕」

2019-09-12 16:04

〔記者郭安家／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘宣布退出國民黨震撼政壇，台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，被台北市議員李建昌質詢酸說，4年前才嗆郭「這國家不可以受財團控制」，如今搞最大財團當總統，形塑此事的導演就是柯，柯很像黃俊雄布袋戲裡的「祕雕」。柯回說，「我們也沒被財團控制，中華民國也不會被財團控制」；柯還說，「我是有點駝背，但沒那麼嚴重」。

李建昌表示，柯文哲看到郭台銘退黨，心情應該是暗自竊喜、暗爽；只見柯直搖頭說「沒有」。李接著酸柯，是形塑此事的導演，應該要誇獎，柯不僅是政治圈最大名嘴，這幾年也犯了麥克風飢渴症後群，被媒體「堵麥」（麥克風），什麼瘋話都講；而黃俊雄布袋戲有個角色，江湖上沒什麼朋友，但個性陰陽、黑白融合，並要柯猜一猜是誰？

柯文哲問說，黑白郎君、真假仙？李建昌搖頭接著模仿「嘿嘿嘿嘿嘿」笑聲，柯才說「祕雕？」李接著說，「你就是江湖上沒朋友，功夫很厲害，很像祕雕」；並秀出柯文哲2015年9月言論，當時嗆郭台銘，「這國家不可以被財團控制，本政府也不受財團威脅」、「財團怎麼可以如此囂張」。李說，如今柯搞一個最大財團要當台灣總統。

柯文哲回說，「其實講的，現在沒有矛盾，我們也沒有被財團控制，中華民國也不會被財團控制，沒那麼容易。」李建昌酸說，財團當總統，經濟部都可以控制，並指柯從過去到現在政治精進很多，還是祕雕導演。柯回嘴說，「我是有點駝背（祕雕長相暴牙、駝背、腿瘸），但沒那麼嚴重。」

李建昌接著指出，郭台銘旗下的富士康在中國設廠37人跳樓、30人身亡，而勞動局長賴香伶在社運時期還曾抗議過，如今柯文哲還要找賴擔任台灣民眾黨不分區立委。柯卻回說，「我覺得很好啊！如果真的當立委，給國家資本家抗衡力量。」但李直說柯「趴帶」，如此賴會被約束聽黨意。

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