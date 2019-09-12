郭台銘退黨》王金平發文頭戴柚子帽 預告直播吃月餅

2019-09-12 14:52

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨大老今在報紙頭版發表聲明，籲鴻海集團創辦人郭台銘與總統參選人、高雄市長韓國瑜「團結」，郭台銘幕僚隨即代為宣布「退出國民黨」。前立法院長王金平上午接受本報訪問時表示「現在不談這個」，下午還在臉書發限時動態，頭戴柚子帽比YA，預告晚上要直播吃月餅。

王金平稍早在臉書發限時動態影片，畫面中王金平頭戴柚子帽、用力比YA，祝大家中秋快樂，又比了愛心、讚的手勢，預告今晚要在臉書開直播，跟大家一起吃柚子、吃月餅，看似不受郭台銘退黨影響。

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