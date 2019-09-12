要求國中小冷氣普及 藍委：否則砍公家機關電費

2019-09-12 15:53

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委林奕華等人今天召開記者會，質疑行政院長蘇貞昌不顧財政紀律亂開政策支票，卻吝於投資教育，前瞻基礎建設只有4%用於教育，國中小連基本冷氣設備都沒有，嗆政院若不回應訴求，不排除將公家機關用電預算砍半。

林奕華抨擊，行政院先是提高老農津貼，現又放寬旅遊補助，更喊出高鐵南延屏東方案，事前卻沒有完整效益評估，只是因為選舉年而「大撒幣」，然而，教育建設在前瞻計畫的佔比不到4%，佔比逾半的交通建設卻為了高鐵南延再增加500至1500億元，更凸顯行政院對教育建設的不重視。

林奕華指出，國中小冷氣建設尚未普及，端賴家長會募款，政府與其打著交通平權旗幟亂開選舉支票，不如全面安裝冷氣，政府部門上班時間長時間開冷氣，孩子們卻要忍熱上課，政院若不回應這樣的訴求，不排除提案砍公家機關的電費預算。

立委林麗蟬指出，不少偏鄉中小學連教室天花板都斑駁老舊、下雨還會漏水，廁所破舊異味難除，要求教育部改善卻被推拖拉、一堆理由，教育前瞻計畫324億元到底用在哪？現在提出高鐵延伸計畫，不正是凸顯當時的前瞻計畫一點都不前瞻？

立委許毓仁表示，蔡政府前瞻基礎建設計畫執行率目前為止還未達50％，今年4月10日公布的「財政紀律法」要求政府節制支出、降低差短、控制債務，不受政治、選舉因素影響。蔡政府卻四處撒錢、政策買票，甚至推出高鐵南延，蔡英文、蘇貞昌是不是知法玩法呢？

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