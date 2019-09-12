國小遊具改善 中市議員籲中央埋單

2019-09-12 14:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕開學2週了，中市不少國小因遊戲器材受新法令規定不合格，封閉遊具，學生「看得到玩不到」怨聲載道，台中市議會國民黨團今天抨擊這是「中央修法，地方埋單」支持修法加嚴，但中央無配套、沒經費，學校更換速度慢，強調「再窮也不能窮到小朋友」喊話中央全額補助更新，別剝奪孩子10分鐘的歡樂。

衛生福利部2年前修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」加嚴學校、公園、店家等遊具標準，教育局指出，學校目前的遊具並無不良，也符合修法前標準，但法規修正後，檢視全市有遊具225所小學，多達219所不合格，公幼164家也有138家不合格，包括不同遊具間距不足或地墊因厚度不足而判定不合格，粗估約需近5億元經費改善。

教育局回應，由於各地都反映經費不足，目前中央將改善期程從明年1月延至2023年，但經費需求高達5億的龐大經費，即使分攤4年汰換、檢修仍難以達成，將函詢教育部是否能在法規期限前的過渡期，經自主檢驗符合之前的2013年法規標準，就能先開放使用。

「還給學童遊戲空間！」民黨團議員張瀞分、陳政顯、張廖乃綸、李中、楊正中、黃馨慧、李榮鴻、羅永珍、陳本添、陳文政、劉士州、黃健豪、冉齡軒等人出席記者會高喊口號，要給中央修法埋單編經費改善學校遊具。

黨團書記長張瀞分強調，樂見學校更新遊具，中央給錢才可行！國民黨團執行長陳政顯也說，如果遊具合格應盡快開放，別讓孩子喪失下課10分鐘的歡樂，請中央來埋單！

議員黃馨慧表示，目前看不到修法的配套措施、遊具檢測專業，而且中央不補助經費，地方教育局面臨學校校舍老舊、跑道破損，運動設施老舊等危險，也都有急迫性需要預算改善，學校若等不及只能求助家長團體，變相為「中央修法、家長買單」呼籲中央全額補助，才能落實保障兒童遊戲安全的修法原則。

李中也說，中央有錢做高鐵延伸、國民旅遊補助，讓國家未來主人翁有遊具可玩，難道不重要，建議前瞻計劃可撥款，強調「中央不能隨便開菜單，不給菜錢，地方難負擔！」楊正中也說，目前學校遊具都合法是修法才不變違法「再窮也不能窮小朋友！」

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