郭台銘退黨》藍營基層憂衝擊選情：小英可躺著選了

2019-09-12 13:23

〔記者蔡文居／台南報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布退黨，對國民黨的明年總統大選及立委選情是否造成衝擊？投入立委選舉的國民黨台南市議員看法不一，但都表達憂心，希望郭董能深思熟慮，國民黨團結打贏明年的大選。國民黨資深議員洪玉鳳則直言，郭董若退黨參選總統，小英將漁翁得利，可以躺著選了。

參選台南立委第四選區的市議員林燕祝則表示，她在地方拚到都沒聲音了，今天聽到這消息覺得很遺憾。今天黨內的大人物變成這樣，如何要求基層的黨員團結，國民黨不團結，並不只是在地方造成傷害，更是對國民黨全盤的傷害。兄弟吵完架就應該要合而非離，離開就是撕破臉。她個人很遺憾，有什麼事，生氣一天就好，明天就要團結，否則國民黨如何贏得2020大選。

她表示，對郭董退黨，她個人表示尊重，但這對國民黨傷害很大。郭董是企業家，如果用這種方式處理，這公司也不可能成功。國民黨的選舉就跟公司經營一樣，現在大家選得很辛苦，拜託郭董為國民黨、為台灣著想，有問題應坐下來談，就算退黨，下一次也應深思熟慮。

參選台南第五選區的市議員蔡淑惠則表示，對她個人的立委選情，不覺得有影響，她靠的是基層服務，不會因郭董個人的決定而有所影響。至於大選，她認為對兩黨都有影響。不過，她對郭董退黨深表遺憾，希望他能深思熟慮，在選舉的過程中，「可能會踫到花言巧語，再來是三言兩語，最後則是自言自語，盼郭董要認清事實的真相。」

擔任南市議會國民黨團書記長的蔡育輝則表示，郭董參加初選又退黨，社會自有公評，他不便評論。至於選舉，還是要靠自己。

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