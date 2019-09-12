兩岸關係複雜…民進黨批韓觀點「淺薄、不正常」

2019-09-12 12:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室指責，民進黨執政後的「不正常」兩岸關係，導致我政府無法保障李孟居和李明哲的人身安全一事。民主進步黨發言人薛呈懿今日表示，韓國瑜一味把所謂「不正常」兩岸關係的過錯歸咎民進黨，凸顯出他對複雜的兩岸關係，只有難以置信的「淺薄」且「不正常」的觀點。

薛呈懿表示，依公開資料統計，2008年至2016年國民黨政府執政期間，因案被中國政府限制人身自由的台灣人共有600多人，因國安因素被抓捕的有1人。若按照韓國瑜的「不正常」論點邏輯，馬政府時期的兩岸互動是否也可被稱為「不正常」的關係？

薛呈懿指出，2016年5月後，中共以政治前提為由，中斷兩岸對話，破壞既有的兩岸協議，有協定卻任意中止，罔顧兩岸人民權益，中共的信譽早已破產。韓國瑜卻不把問題根源指向中共背信棄義和濫捕濫抓，卻反過來指責我國政府，令人費解。

薛呈懿進一步質問韓國瑜陣營，面對兩岸關係的困難環境，這種只會責怪自己人，卻不願團結一致對抗中共威脅的扭曲行徑，如何有能力承擔國家元首的重責大任？

薛呈懿強調，兩岸關係唯有建立在民主、自由、法治和人權的基礎上，才能保障台灣民眾的人身安全。建議韓國瑜陣營，應當多向中共傳達這樣的價值信仰才是正道。

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