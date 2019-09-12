郭台銘退黨》國民黨：依違反黨紀處理

2019-09-12 12:23

〔記者施曉光／台北報導〕針對前鴻海董事長郭台銘宣布退黨，國民黨文傳會代理主委程美華、考紀會主委魏平正中午召開記者會，除了以「深感遺憾」回應，並表示將依中國國民黨員違反黨紀處分規程辦理。

對於媒體關切郭台銘目前尚未正式宣布參選，一紙退黨聲明是否有違黨紀？魏平正表示，郭的聲明內容中有許多地方「值得商榷」，黨部會再了解聲明中的許多用詞與用意，像是郭質疑「百年世襲的中常委」，明顯與事實不符，至於所謂「人在曹營心在漢」，這個是用錯成語、有待商榷，他並強調，畢竟是郭辦的聲明，還是要請地方黨部找本人了解聲明內容的用意，才會決定下一步的黨紀程序。

魏平政還說，國民黨是一個有制度的政黨，退黨也有一定程序，「不是退黨，國民黨就對你完全沒有辦法。」

至於先前國民黨主席吳敦義頒發給郭台銘的榮譽黨員證書要如何處理？程美華說，「正在討論中」。

媒體詢問，如果前立法院長王金平也跟著退黨，黨中央會如何處理？程美華則說，「目前不回答假設性問題」，但她也強調，「所有狀況都在我們掌握中」，目前還未收到郭台銘的退黨申請。

對於藍營大老今日刊登平面廣告的動作，是否產生反效果？程美華表示，該廣告是前主席連戰辦公室所發起，目的在於凝聚國民黨的團結力量，呼籲全黨同志團結一致，明年重返執政，她並強調，國民黨今年是第一次辦黨內總統初選，經過公開、公正、透明方式產生的人選韓國瑜，是國民黨的唯一人選，希望所有同志團結一致輔選韓國瑜。

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