郭台銘退黨》韓國瑜表情凝重問記者︰吃過飯了沒有

2019-09-12 12:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鴻海前董座郭台銘今天退黨震撼政壇，選情直接受到衝擊的高雄市長韓國瑜，今午前往國民黨高雄市黨部準備中午的國政直播，只見韓國瑜表情凝重，面對媒體詢問，韓國瑜不願正面回應，反問在場的記者「吃過飯了沒有？」

韓國瑜競選總部稍早也發出聲明，對於郭董事長的決定，感到萬分遺憾與失望，韓國瑜市長身為中國國民黨提名的總統候選人，會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。

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