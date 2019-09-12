台美啟動印太民主治理諮商 愛國同心會場外叫囂蔡英文下台

台美今啟動「印太民主治理諮商」機制會議，愛國同心會等統派團體約20人，在AIT外抗議，高舉「AIT GET OUT」布條及五星旗與我國國旗等旗幟，要求「蔡英文下台」。（記者呂伊萱攝）

2019-09-12 11:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美今啟動「印太民主治理諮商」機制會議，愛國同心會等統派團體約20人，再次赴美國在台協會（AIT）外抗議，高舉「AIT GET OUT」布條及五星旗與我國國旗等旗幟，要求「蔡英文下台」。

AIT今在內湖新館舉辦首屆「美台印太區域民主治理諮商」會議開幕典禮，美國國務院民主人權暨勞工局副助卿巴斯比、AIT處長酈英傑與外交部長吳釗燮致開幕詞，紐西蘭、澳洲、馬紹爾、諾魯、吉里巴斯、帛琉、吐瓦魯等太平洋友邦與友好國家代表出席，日本、英國、加拿大、丹麥與貝里斯等國亦派代表參與。

場內舉行儀典時，場外聚集約20人高舉中華民國國旗抗議，拉起「AIT GET OUT」紅布條。現場有愛國同心會、新希望聯盟、如影隨形愛台灣聯盟、第三勢力333政黨團結聯盟等團體旗幟，高舉「AIT GET OUT」布條，五星旗與我國國旗等旗幟，高呼「蔡英文下台」、「美國不要干涉台灣內政」等語。

台美今啟動「印太民主治理諮商」機制會議，愛國同心會等統派團體約20人，在AIT外抗議，高舉「AIT GET OUT」布條及五星旗與我國國旗等旗幟，要求「蔡英文下台」。（記者呂伊萱攝）

統派團體致AIT抗議書。（記者呂伊萱攝）

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